Ciné-Goûters Cinéma Le Sénéchal Guéret, 25 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Ciné-Goûters organisés par le Sénéchal.

Mercredi 25 octobre : Swing + ma mini conférence avec jazz à La Sout

Mercredi 8 novembre : Contes et silhouettes + atelier création d’ombres

Mercredi 22 novembre : Les tourouges et les toubleus + ateliers couleurs avec Saperlipeton.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

Cinéma Le Sénéchal rue du Sénéchal

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Ciné-Goûters organized by Le Sénéchal.

Wednesday, October 25: Swing + my mini-lecture with jazz at La Sout

Wednesday, November 8: Tales and silhouettes + shadow workshop

Wednesday, November 22: Les tourouges et les toubleus + color workshops with Saperlipeton

Ciné-Goûters organizado por el Sénéchal.

Miércoles 25 de octubre: Swing + mi miniconferencia con jazz en La Sout

Miércoles 8 de noviembre: Cuentos y siluetas + taller de juegos de sombras

Miércoles 22 de noviembre: Les tourouges et les toubleus + talleres de color con Saperlipeton

Ciné-Goûters, die vom Sénéchal organisiert werden.

Mittwoch, 25. Oktober: Swing + meine Mini-Konferenz mit Jazz in La Sout

Mittwoch, 8. November: Märchen und Silhouetten + Workshop Schattenspiel

Mittwoch, 22. November: Les tourouges et les toubleus + Farbworkshops mit Saperlipeton

