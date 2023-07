Visitez un ancien théâtre à l’italienne Cinéma Le Scala Neufchâteau Catégories d’Évènement: Neufchâteau

Profitez de cette journée pour (re)découvrir ce lieu riche en histoire ! L'ancien théâtre à l'italienne se trouve dans une des parties de l'ancien couvent des Augustines. C'est en 1828, qu'il fut établi théâtre à l'italienne. Entièrement restauré entre 1891 et 1893 par l'artiste Gaston Save, un cinéma se substitua au théâtre à partir de 1925 : le lieu perpétuera cette vocation jusqu'à sa fermeture en septembre 2018.

Entièrement restauré entre 1891 et 1893 par l’artiste Gaston Save, un cinéma se substitua au théâtre à partir de 1925 : le lieu perpétuera cette vocation jusqu’à sa fermeture en septembre 2018. En 1829, la ville de Neufchâteau cherche un architecte pour créer une salle de spectacle : c’est l’architecte départemental F.-A. Grillot qui est choisi. Le théâtre à l’italienne sera construit dans le corps du couvent de la Congrégation Notre-Dame, rue de la Comédie. Claude-Christophe Corroy est chargé des travaux. De 1891 à 1893, une restauration de la salle est effectuée par l’architecte Grandidier. Couverte d’un plafond de plan elliptique, elle comporte deux balcons dont les appuis sont lourdement chargés d’un décor stuqué d’anges musiciens, de cartouches, de cuirs, de guirlandes florales sur fond de réticulé, alors que les colonnes peintes en faux-marbre qui encadrent les loges au premier plan sont décorées de chutes d’instruments de musique d’inspiration académique. Le plafond, réalisé lors de la restauration générale de 1891, est l’œuvre de Gaston Save, historien et artiste-peintre né à Saint-Dié, auteur notamment de la décoration des théâtres de Saint-Dié, Toul et Bar-le-Duc. L’iconographie s’inscrit dans la tradition du XVIIIe siècle, avec sur le pourtour, des anges musiciens juchés sur des balustrades garnies de vases de fleurs, ou encore assis sur le fronton d’un arc de triomphe chargé de guirlandes. La partie centrale du plafond est occupée par un grand nombre d’angelots sur fond de nuées dont le mouvement contribue à donner de la profondeur à la scène. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

