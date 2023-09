Découvrez les coulisses du cinéma de Salies-de-Béarn Cinema Le Saleys Salies-de-Béarn, 16 septembre 2023, Salies-de-Béarn.

Découvrez les coulisses du cinéma de Salies-de-Béarn 16 et 17 septembre Cinema Le Saleys Gratuit. Sur inscription.

Le cinéma Le Saleys ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. Alors venez visiter les coulisses d’un petit cinéma associatif plein de dynamisme. Départ à 10h et à 11h.

Profitez d’une bourse aux affiches : toutes les affiches des films programmés cette année et des plus anciennes seront mises en vente de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Cinema Le Saleys Pavillon Saleys, 6 rue du Maréchal Leclerc, 64270 Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 05 37

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

