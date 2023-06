Ciné Débat sur l’Ukraine, en présence du Consul d’Ukraine en France Cinéma Le Royal Livarot Livarot Catégories d’Évènement: Calvados

Livarot Ciné Débat sur l’Ukraine, en présence du Consul d’Ukraine en France Cinéma Le Royal Livarot, 26 mai 2023, Livarot. Ciné Débat sur l’Ukraine, en présence du Consul d’Ukraine en France Vendredi 26 mai, 20h00 Cinéma Le Royal gratuit Ciné débat. La guerre en Ukraine

Vendredi 26 mai – 20 h – Le Royal à Lisieux

Projection gratuite du court-métrage de fiction français inédit Dolya (16′) et du documentaire ukrainien inédit ‘’Marioupol. L’espoir n’est pas perdu’’ (62′). Organisé à Lisieux avec A.P.C.et SUN (Soutien aux Ukrainiens en Normandie).

Soutenu par l’Ambassade d’Ukraine en France et en présence du Consul d’Ukraine en France. – Marioupol. L’espoir n’est pas perdu » montre la guerre entre la Russie et l’Ukraine, à travers les yeux de gens ordinaires.

Réalisé par Max Lytvynov, documentaire est soutenu par le Ministère des Affaires Étrangères de l’Ukraine. – Dolya est une fiction dont la 1re projection au Festival de Cannes. Le film, écrit et réalisé bénévolement en moins de 3 semaines, offre un regard humain qui favorise la guérison de toutes les personnes qui souffrent de ce drame. Avec dans les rôles principaux des réfugiés arrivés d’Ukraine. Ce film a été présenté sur le tapis rouge du festival avec l’équipe du film invitée à monter les marches. Cinéma Le Royal 12 rue du 11 novembre, 14100 Lisieux Livarot 14140 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.tinyurl.com/y87z9z2c »}] http://www.tinyurl.com/y87z9z2c Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T20:30:00+02:00

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T20:30:00+02:00 cinéma ukraine Nicolas Nithart Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Livarot Autres Lieu Cinéma Le Royal Adresse 12 rue du 11 novembre, 14100 Lisieux Ville Livarot Departement Calvados Lieu Ville Cinéma Le Royal Livarot

Cinéma Le Royal Livarot Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot/

Ciné Débat sur l’Ukraine, en présence du Consul d’Ukraine en France Cinéma Le Royal Livarot 2023-05-26 was last modified: by Ciné Débat sur l’Ukraine, en présence du Consul d’Ukraine en France Cinéma Le Royal Livarot Cinéma Le Royal Livarot 26 mai 2023