Séance du film « WANATSA – EN ENFANCE » – Les Jeudis de Chroma Cinéma Le Royal Le Mans, 19 octobre 2023, Le Mans.

Séance du film « WANATSA – EN ENFANCE » – Les Jeudis de Chroma Jeudi 19 octobre, 20h00 Cinéma Le Royal Plein tarif : 5,50 € – Tarif réduit (étudiants, scolaires, MJC) : 4,20 € – Adhérents de ChrOma : 3,00€ – Demandeurs d’emploi : gratuité

WANATSA – EN ENFANCE

Réalisé par Marie Dubois et Rémi Mazet

France/Mayotte – 2022 – 83 min

En présence du co-réalisateur Rémi Mazet

Synopsis :

Wanatsa est le fruit de 5 années de rencontres, d’échanges et de travail à Mayotte avec les enfants de Kaweni. Au plus proche du quotidien des enfants, les réalisateurs ont commencé par encadrer et former des équipes de tournage locales, puis animer des ateliers cinéma dans les écoles et enfin co-imaginé ce film avec les enfants comme un nouveau langage commun.

Wanatsa propose une immersion dans le quotidien de Nazmia, Nasri et Omar, trois enfants chahutés autant par des questions de culture, d’exil et de justice, que de peines de cœur, de rivalités enfantines et de puberté.

Qu’est-ce que grandir quand on est pris entre deux identités, entre deux rives, comme entre deux âges ? Leur réponse ils la scandent ensemble tout au long de la pièce qu’ils jouent pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage : « Wa Maore Rahachiri ! * ».

* »Peuples de Mayotte, restons Unis ! »

Cinéma Le Royal 409 avenue Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:00:00+02:00

cinéma documentaire

Chroma