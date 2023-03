Ma première séance » Qui voilà ? » Cinéma Le Royal Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

Ma première séance » Qui voilà ? » Cinéma Le Royal, 19 mars 2023, Le Mans. Ma première séance » Qui voilà ? » Dimanche 19 mars, 10h00 Cinéma Le Royal Huit histoires pour aborder le quotidien des tout petits.

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr Cinéma Le Royal 409 avenue Felix Geneslay 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php »}, {« link »: « mailto:petite.enfance2023@lemans.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T10:00:00+01:00 – 2023-03-19T11:00:00+01:00

2023-03-19T10:00:00+01:00 – 2023-03-19T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Cinéma Le Royal Adresse 409 avenue Felix Geneslay 72000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Cinéma Le Royal Le Mans

Cinéma Le Royal Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

Ma première séance » Qui voilà ? » Cinéma Le Royal 2023-03-19 was last modified: by Ma première séance » Qui voilà ? » Cinéma Le Royal Cinéma Le Royal 19 mars 2023 Cinéma Le Royal Le Mans le mans

Le Mans Sarthe