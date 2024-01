Condé Côté Scène : spectacle « Detours et autres digressions » par la compagnie La Fabrique Imaginaire Cinéma Le Royal Condé-en-Normandie, samedi 13 janvier 2024.

Condé-en-Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13 22:00:00

Dans le cadre de Condé Côté Scène , la mairie de Condé-en-Normandie vous propose le spetacle « Detours et autres digressions » par la compagnie La Fabrique Imaginaire, le duo Ève Bonfanti et Yves Hunstad. Le spectacle aura lieu au cinéma Le Royal le mardi 13 février à 20h30.

Dans un esprit joyeusement subversif, Bonfanti et Hunstad jouent avec la fine ligne qui sépare le vrai du faux, le jeu du hors-jeu, la fiction de la réalité. Entrelaçant poésie et humour avec une intelligence et une finesse peu communes, ils font du public leur complice artistique d’un soir et déploient peu à peu un moment théâtral grandiose et absolument inattendu.

Sur réservation à l’accueil de la médiéthèque ou au 02.31.69.41.16

Cinéma Le Royal Condé-sur-Noireau

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



