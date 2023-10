Soirée Halloween au cinéma Le Royal de Condé sur Noireau Cinéma Le Royal Condé-en-Normandie, 31 octobre 2023, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Soirée Halloween au cinéma Le Royal le mardi 31 octobre

20h : La Nonne – La malédiction de Sainte-Lucie

22h15 : Insidious The Red Door à

7€ les deux films.

Cinéma Le Royal Condé-sur-Noireau

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



Halloween party at Le Royal cinema on Tuesday, October 31

8pm: The Nun – The Curse of Saint Lucia

10:15pm: Insidious The Red Door at

7? for both films

Noche de Halloween en el cine Le Royal el martes 31 de octubre

20.00 h: La monja – La maldición de Santa Lucía

22.15 h: Insidious La puerta roja en

7? para ambas películas

Halloween-Abend im Kino Le Royal am Dienstag, den 31. Oktober

20:00 Uhr: Die Nonne – Der Fluch von St. Lucia

22:15 Uhr: Insidious The Red Door in

7? für beide Filme

