Cinéma : le Roi Lion les pieds dans l’eau Piscine Joséphine-Baker, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 20h30 à 22h30

La mythique Piscine Joséphine Baker, dans le 13e arrondissement, se transforme en salle de cinéma le 12 mars 2022 et vous propose de (re)découvrir le dessin animé culte “Le Roi Lion” les pieds dans l’eau ! Le 12 mars 2022, petit·e·s et grand·e·s vont vivre un moment bon enfant, en famille ou entre ami·e·s, avec cet événement ciné insolite. Top départ à partir de 20h30 avec un blind test, puis les spectateur·ice·s auont la joie de voir ou revoir sur écran géant le dessin animé “Le Roi Lion”, classique de Walt Disney, dans une eau chauffée à 32 degrés, confortablement installés dans des fauteuils flottants. Engagée dans l’accès à la pratique sportive et à la culture pour tous , la piscine Joséphine Baker souhaite prouver la complémentarité de ces deux domaines, et s’implique régulièrement dans le développement d’animations ludiques et éducatives pour tous âges. Piscine Joséphine-Baker quai François Mauriac – Quai de la Gare Paris 75013 Contact : 01 56 61 96 50 Date complète :

