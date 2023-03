Projection du film Re ar menez. cinema le Rohan Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Landerneau

Projection du film Re ar menez. cinema le Rohan, 13 avril 2023, Landerneau. Projection du film Re ar menez. Jeudi 13 avril, 20h15 cinema le Rohan Sur la colline du Menez Du, dans les Monts d’Arrée, des hommes et des femmes se mobilisent contre l’implantation d’une antenne relais à proximité de leurs fermes bio.

De manière ludique, les enfants viennent par leurs gestes et leurs regards questionner ceux des adultes…

À travers cette lutte contre, c’est surtout la lutte pour un mode de vie singulier qui prend corps.

En présence de Dounia Wolteche-Bovet

2023-04-13T20:15:00+02:00

