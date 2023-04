Cinéma « Radio Metronom » de Alexandru BELC – Roumanie – 2022 (VOSTF) Cinéma Le Roc La Ferrière Catégories d’évènement: LA FERRIERE

Cinéma « Radio Metronom » de Alexandru BELC – Roumanie – 2022 (VOSTF) Cinéma Le Roc, 11 mai 2023, La Ferrière. Cinéma « Radio Metronom » de Alexandru BELC – Roumanie – 2022 (VOSTF) Jeudi 11 mai, 20h30 Cinéma Le Roc Tarifs habituels du cinéma : 6,90 € et tarif réduit 4,90 € Cinéma européen

Film « Radio Metronom » de Alexandru BELC – Roumanie – 2022 (VOSTF) – 1h42

Présenté au Festival de Cannes 2022 (Prix de la mise en scène – Un certain regard)

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, elle rejoint ses amis à une fête où ils décident de faire passer une lettre à Metronom, l’émission musicale que Radio Free Europe diffuse clandestinement en Roumanie. C’est alors que débarque la police secrète de Ceausescu, la Securitate.. Organisé par le cinéma Le Roc de La Ferrière dans le cadre du Mois de l’Europe à La Roche-sur-Yon et son agglomération Cinéma Le Roc 71 rue Nationale 85280 LA FERRIERE La Ferrière 85280 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T20:30:00+02:00 – 2023-05-11T22:15:00+02:00

