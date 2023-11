ARCHI&TOILE cinéma le Rio Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme ARCHI&TOILE cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 14 décembre 2023, Clermont-Ferrand. ARCHI&TOILE Jeudi 14 décembre, 20h00 cinéma le Rio tarif réduit pour les adhérents et les étudiants La maison de l’architecture Auvergne pour la 14° année vous invite au festival ARCHI&TOILE. Venez croiser les regards ! Poser-vous des questions ! # PARASITE de Bong Joon Ho / Fiction / Corée du Sud / 132′ / VOSTFR / 2019

→ jeudi 14 Décembre | 20h Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park… Un thriller social grinçant.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Venez visionner ce film d’une tout autre manière. Envisagez le sous l’angle d’une très belle maison d’architecture conteporaine, conçue avec des plans de décors différents, et laisser vous guidée en début de séance par Hildegard Hummel à imaginer comment créer une architecture qui n’existe pas ! cinéma le Rio 178 rue sous les vignes Clermont-Ferrand 63100 Chanturgue Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00 architecture urbanisme Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu cinéma le Rio Adresse 178 rue sous les vignes Ville Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville cinéma le Rio Clermont-Ferrand latitude longitude 45.795393;3.102163

cinéma le Rio Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/