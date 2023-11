ARCHI&TOILE cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 30 novembre 2023, Clermont-Ferrand.

ARCHI&TOILE Jeudi 30 novembre, 20h00 cinéma le Rio tarif réduit pour les adhérents et les étudiants

La maison de l’architecture Auvergne pour la 14° année vous invite au festival ARCHI&TOILE.

Venez croiser les regards ! Poser-vous des questions !

# La belle ville

de Manon Turina, François Marques / documentaire / 85′ / 2023

→ jeudi 30 novembre | 20h

Les réalisateurs, Manon et François, sont partis à la rencontre de celles et ceux qui participent à la construction de la ville de demain. Un film plein de vitalité et d’espoir.

Venez visionner ce film optimiste et inspirant !

cinéma le Rio 178 rue sous les vignes Clermont-Ferrand 63100 Chanturgue Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:00:00+01:00 – 2023-11-30T22:00:00+01:00

architecture urbanisme