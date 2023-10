HLM et vieilles dentelles [Film-Rencontre] Cinéma le Rialto – Rue de la libération La Haye, 16 novembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

Quand une vingtaine de femmes se réunit pour créer un habitat collectif autogéré en plein cœur de Montreuil, c’est une aventure aussi politique que romanesque… Dans cet HLM hors du commun, une bande de « vieilles » qui se sont battues pour qu’existe l’habitat collectif : La maison des Babayagas.

Projection en partenariat avec le Rialto, dans le cadre du mois du film documentaire. Suivie d’une rencontre sur l’habitat pour les seniors, en présence du Département de la Manche.

Ado / Adultes, tarif habituel.

Cinéma le Rialto – Rue de la libération La Haye-du-Puits

When twenty or so women get together to create a self-managed collective housing project in the heart of Montreuil, it’s an adventure as political as it is romantic? In this unusual HLM, a group of « old-timers » who fought for the existence of collective housing: La maison des Babayagas.

Screening in partnership with Rialto, as part of Documentary Film Month. Followed by a meeting on housing for senior citizens, in the presence of the Département de la Manche.

Teens / Adults, regular price

Cuando una veintena de mujeres se reúnen para crear una vivienda colectiva autogestionada en el corazón de Montreuil, se trata de una aventura tan política como romántica.. En esta insólita urbanización de bajo coste, un grupo de « veteranas » que lucharon por la existencia de la vivienda colectiva: La maison des Babayagas.

Proyección en colaboración con el Rialto, en el marco del Mes del Cine Documental. Seguido de un encuentro sobre la vivienda para la tercera edad, en presencia del Département de la Manche.

Adolescentes / Adultos, tarifa habitual

Wenn sich zwanzig Frauen zusammenschließen, um im Herzen von Montreuil eine selbstverwaltete Wohngemeinschaft zu gründen, ist das ein ebenso politisches wie romanhaftes Abenteuer In dieser außergewöhnlichen Wohnsiedlung lebt eine Gruppe von « alten Frauen », die für die Existenz des kollektiven Wohnens gekämpft haben: das Haus der Babayagas.

Vorführung in Zusammenarbeit mit dem Rialto, im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms. Im Anschluss daran findet ein Treffen zum Thema Wohnen für Senioren statt, an dem auch das Département de la Manche teilnimmt.

Jugendliche/Erwachsene, üblicher Tarif

