Spectacle : petits contes orientaux Cinéma le Rialto La Haye, 1 décembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

Pour Noël, embarquement immédiat dans la féerie de ces trois films d’animation iraniens grâce au talent des musiciens Nicolas Lelièvre et Olivier Hue. Au son hypnotique des instruments traditionnels orientaux, conjugués à la musique électronique, un voyage en tapis persan vers l’ailleurs.

Cie Les amis De Fantomus.

A partir de 3 ans, sur inscription, gratuit..

2023-12-13 15:00:00 fin : 2023-12-13 . .

Cinéma le Rialto Rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie



This Christmas, embark immediately on the enchantment of these three Iranian animated films, thanks to the talent of musicians Nicolas Lelièvre and Olivier Hue. To the hypnotic sound of traditional oriental instruments, combined with electronic music, we take you on a Persian carpet journey to another world.

Cie Les amis De Fantomus

Ages 3 and up, registration required, free of charge

Esta Navidad, haga un viaje a través del encanto de estas tres películas de animación iraníes, gracias al talento de los músicos Nicolas Lelièvre y Olivier Hue. Los hipnóticos sonidos de los instrumentos tradicionales orientales, combinados con la música electrónica, le llevarán en un viaje por la alfombra persa hacia otro mundo.

Cie Les amis De Fantomus.

A partir de 3 años, inscripción previa, gratuito.

Zu Weihnachten können Sie sich dank des Talents der Musiker Nicolas Lelièvre und Olivier Hue sofort in die märchenhafte Welt dieser drei iranischen Animationsfilme begeben. Zu den hypnotischen Klängen traditioneller orientalischer Instrumente, kombiniert mit elektronischer Musik, wird eine Reise auf einem persischen Teppich in die Ferne unternommen.

Cie Les amis De Fantomus.

Ab 3 Jahren, Anmeldung erforderlich, kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-28 par Côte Ouest Centre Manche