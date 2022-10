Ciné-Débat Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Ciné-Débat Cinéma Le Rexy, 21 octobre 2022, Saint-Pierre-en-Auge. Ciné-Débat Vendredi 21 octobre, 20h30 Cinéma Le Rexy

Tarif plain : 5€, -18 ans : 4€

Projection d’un documentaire suivie d’un débat Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie Documentaire français de Marie-Monique Robin avec la voix de Juliette Binoche/ 1h40

« Préserver la biodiversité c’est protéger notre santé ». Epousant la forme d’un film d’aventure dans laquelle nous suivons Juliette Binoche globetrotteuse (faussement) candide, le film relève la mission d’explorer l’origine de « l’épidémie de pandémies » qui sévit depuis une quarantaine d’années.

Film projeté dans le cadre de la treizième édition du festival Génération Durable en partenariat avec la MJC de Bernay et l’agglomération de Lisieux-Normandie.La projection sera suivie de l’intervention de Olivier Storez, agriculteur à Notre-Dame de Fresnay.

2022-10-21T20:30:00+02:00

2022-10-21T22:30:00+02:00

