Ciné-Mômes « Opération Père-Noël » au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins, 17 décembre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Ciné-Mômes « Opération Père-Noël » : 2 histoires réalisées par Marc Robinet, Caroline Attia, Gébéka-Folimage. Durée 43mn (Dès 3 ans).

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 16:00:00. EUR.

Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Ciné-Mômes « Opération Père-Noël »: 2 stories by Marc Robinet, Caroline Attia, Gébéka-Folimage. Running time 43mn (From 3 years).

A spoiled child living in a big mansion, William is used to getting everything from his parents. So this year, he’s asking for a present? from Santa Claus himself! To satisfy his wish, his father hires a renowned beast hunter. But will William’s wish put an end to the magic of Christmas, as his young neighbor Alice fears? The two children join forces for an adventure that will become the best Christmas present in the world!

Ciné-Mômes « Opération Père-Noël »: 2 historias dirigidas por Marc Robinet, Caroline Attia, Gébéka-Folimage. Duración 43 min (A partir de 3 años).

William, un niño mimado que vive en una gran mansión, está acostumbrado a que sus padres se lo den todo. Así que este año pide un regalo… ¡el mismísimo Papá Noel! Para satisfacer su deseo, su padre contrata a un famoso cazador de animales salvajes. Pero, ¿acabará el deseo de William con la magia de la Navidad, como teme su joven vecina Alice? Los dos niños unen sus fuerzas en una aventura que se convertirá en el mejor regalo de Navidad del mundo

Ciné-Mômes « Opération Père-Noël »: 2 Geschichten unter der Regie von Marc Robinet, Caroline Attia, Gébéka-Folimage. Dauer 43mn (Ab 3 Jahren).

Als verwöhntes Kind, das in einer großen Villa lebt, ist William daran gewöhnt, alles von seinen Eltern zu bekommen. Dieses Jahr wünscht er sich als Geschenk … den Weihnachtsmann höchstpersönlich! Um ihm diesen Wunsch zu erfüllen, engagiert sein Vater einen berühmten Raubtierjäger. Wird Williams Wunsch den Weihnachtszauber zerstören, wie seine junge Nachbarin Alice befürchtet? Die beiden Kinder schließen sich zusammen und erleben ein Abenteuer, das zum schönsten Weihnachtsgeschenk der Welt wird!

