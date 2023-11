Soirée Spéciale par YNHO SHAMAN au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins, 27 novembre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Soirée Spéciale par YNHO SHAMAN – à 19h : Démonstration de dessin manga, exposition, dédicace par YNHO SHAMAN, Graphiste et illustrateur autodidacte – à 20h30 « Le Garçon et le Héron » (en VO) – à partir de 10 ans..

Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Special Evening with YNHO SHAMAN – 7pm: Manga drawing demonstration, exhibition and signing session with YNHO SHAMAN, self-taught graphic designer and illustrator – 8:30pm: « Le Garçon et le Héron » (in French) – ages 10 and up.

Tarde especial con YNHO SHAMAN – 19.00 h: demostración de dibujo manga, exposición y sesión de firmas con YNHO SHAMAN, grafista e ilustrador autodidacta – 20.30 h: « Le Garçon et le Héron » (en francés) – a partir de 10 años.

Soirée Spéciale par YNHO SHAMAN – um 19 Uhr: Manga-Zeichenvorführung, Ausstellung, Signierstunde von YNHO SHAMAN, autodidaktischer Grafiker und Illustrator – um 20.30 Uhr « Le Garçon et le Héron » (in OV) – ab 10 Jahren.

