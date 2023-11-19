Ciné-Mômes « Zébulon et les médecins volants » au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins
Ciné-Mômes « Zébulon et les médecins volants » au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins, 19 novembre 2023, Tonneins.
Tonneins,Lot-et-Garonne
Ciné-Mômes « Zébulon et les médecins volants » : 4 histoires réalisées par Mariya Sosnina, Mikhail Aldashin, Anton Dyakov, Anastasia Zhakulina, Sean Mullen. Durée 43mn (Dès 3 ans)..
2023-11-19 fin : 2023-11-19 16:00:00. EUR.
Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch
Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Ciné-Mômes « Zébulon et les médecins volants »: 4 stories by Mariya Sosnina, Mikhail Aldashin, Anton Dyakov, Anastasia Zhakulina, Sean Mullen. Running time 43mn (From age 3).
Ciné-Mômes « Zébulon et les médecins volants »: 4 historias dirigidas por Mariya Sosnina, Mikhail Aldashin, Anton Dyakov, Anastasia Zhakulina, Sean Mullen. Duración 43 min (A partir de 3 años).
Kinderkino « Zébulon et les médecins volants »: 4 Geschichten unter der Regie von Mariya Sosnina, Mikhail Aldashin, Anton Dyakov, Anastasia Zhakulina, Sean Mullen. Dauer 43mn (Ab 3 Jahren).
Mise à jour le 2023-10-25 par OT Val de Garonne