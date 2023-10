Halloween – Soirée Horreur au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins, 31 octobre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Soirée Horreur Spécial Halloween – 16h : Atelier maquillage – 18h: » De l’autre côté du ciel » (à partir de 6 ans) – 20h30 « Five nights at Freddy’s » (interdit -12 ans)..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:00:00. .

Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Halloween Horror Evening – 4pm: Make-up workshop – 6pm: « De l’autre côté du ciel » (from 6 years) – 8:30pm « Five nights at Freddy’s » (forbidden -12 years).

Noche de terror de Halloween – 16:00 h: Taller de maquillaje – 18:00 h: « De l’autre côté du ciel » (a partir de 6 años) – 20:30 h: « Five nights at Freddy’s » (menores de 12 años).

Horrorabend speziell für Halloween – 16 Uhr: Schminkworkshop – 18 Uhr: « De l’autre côté du ciel » (ab 6 Jahren) – 20.30 Uhr: « Five nights at Freddy’s » (verboten -12 Jahre).

