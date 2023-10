Octobre Rose – Documentaire de Claire Simon au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins Octobre Rose – Documentaire de Claire Simon au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins, 25 octobre 2023, Tonneins. Tonneins,Lot-et-Garonne Octobre Rose – Documentaire de Claire Simon au Cinéma Rex.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 22:48:00. .

Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Octobre Rose – Claire Simon’s documentary at Cinéma Rex Octubre rosa – Documental de Claire Simon en el Cinéma Rex Rosa Oktober – Dokumentarfilm von Claire Simon im Cinema Rex Mise à jour le 2023-10-13 par OT Val de Garonne Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Cinéma Le Rex Adresse Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch Ville Tonneins Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Cinéma Le Rex Tonneins latitude longitude 44.3910504;0.31171948

Cinéma Le Rex Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/