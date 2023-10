Vernissage de l’exposition « Les Fleurs d’Argile » au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins, 25 octobre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Les Fleurs d’Argile, Atelier de création céramique.

Exposition des oeuvres réalisée dans le cadre des cours de sculpture donnés par l’association Atelier Eclats d’expression..

Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Les Fleurs d’Argile, Ceramic workshop.

Exhibition of works created as part of sculpture courses given by the association Atelier Eclats d’expression.

Les Fleurs d’Argile, Taller de creación cerámica.

Exposición de obras creadas en el marco de los cursos de escultura impartidos por la asociación Atelier Eclats d’expression.

Les Fleurs d’Argile, Atelier für Keramikkreationen.

Ausstellung von Werken, die im Rahmen von Skulpturenkursen des Vereins Atelier Eclats d’expression entstanden sind.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Val de Garonne