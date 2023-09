Festival Comett au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins Festival Comett au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins, 30 septembre 2023, Tonneins. Tonneins,Lot-et-Garonne Festival Comett au Cinéma Rex.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Comett Festival at Cinéma Rex Festival Comett en el Cinéma Rex Comett-Festival im Cinema Rex Mise à jour le 2023-09-21 par OT Val de Garonne Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Cinéma Le Rex Adresse Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch Ville Tonneins Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Cinéma Le Rex Tonneins latitude longitude 44.3910274;0.31173558

Cinéma Le Rex Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/