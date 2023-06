Concert de Piano 4 mains au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins, 22 juin 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Concert de Piano 4 mains. Fulvia Terzaghi et Silvia Orlandi par Rotary Club de Tonneins..

2023-06-22 à ; fin : 2023-06-22 . .

Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Piano 4 mains concert. Fulvia Terzaghi and Silvia Orlandi by Rotary Club de Tonneins.

Concierto de piano a 4 manos. Fulvia Terzaghi y Silvia Orlandi por el Rotary Club de Tonneins.

Konzert von Piano 4 hands. Fulvia Terzaghi und Silvia Orlandi by Rotary Club de Tonneins.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Val de Garonne