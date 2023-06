Fête de la Musique au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins, 20 juin 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

« Christophe…Définitivement » – Documentaire musical de Dominique Gonzalez-Foerster, Ange Leccia Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 28 ans d’absence..

Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« Christophe…Définitivement » – Music documentary by Dominique Gonzalez-Foerster, Ange Leccia March 2002, Christophe is back on stage after a 28-year absence.

« Christophe…Définitivement » – Documental musical de Dominique Gonzalez-Foerster, Ange Leccia Marzo de 2002, Christophe vuelve a los escenarios tras 28 años de ausencia.

« Christophe…Définitivement » – Musikdokumentarfilm von Dominique Gonzalez-Foerster, Ange Leccia März 2002, Christophe kehrt nach 28 Jahren Abwesenheit auf die Bühne zurück.

