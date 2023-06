Tandem – « L’énergie positive des Dieux » au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins, 12 juin 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

« L’énergie positive des Dieux » – Documentaire musical de Laetitia Møller Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie..

Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« L’énergie positive des Dieux » – Music documentary by Laetitia Møller Accompanied by four musicians, Stanislas, Yohann, Aurélien and Kevin are the singers of the group Astéréotypie.

« L’énergie positive des Dieux » – Documental musical de Laetitia Møller Acompañados por cuatro músicos, Stanislas, Yohann, Aurélien y Kevin son los cantantes del grupo Astéréotypie.

« Die positive Energie der Götter » – Musikdokumentarfilm von Laetitia Møller Begleitet von vier Musikern sind Stanislas, Yohann, Aurélien und Kevin die Sänger der Gruppe Astéréotypie.

