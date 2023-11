Projection du film « Brouains : sa vallée, la Sée » Cinéma Le Rex Sourdeval, 2 décembre 2023, Sourdeval.

Sourdeval,Manche

Film réalisé par Messieurs Besnard et Poisson en partenariat avec l’association de sauvegarde et de développement de la haute vallée de la Sée. Pendant 1 heure, venez apprécier des prises de vue sur la Sée, les vestiges des moulins à papier, des métiers en fonctionnement et des témoignages d’ancien(ne)s ouvrier(ère)s et de patrons (filatures, fabriques de couverts, de soufflets …) ; en présence de Thierry Degrenne et d’un membre de la société Gilbert Fils. A cette occasion, vous pourrez également découvrir le livre sur les papetiers de Brouains. Gratuit. Ouvert à tous. Au cinéma Le Rex..

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Cinéma Le Rex Rue Saint Martin

Sourdeval 50150 Manche Normandie



Film produced by Messrs Besnard and Poisson in partnership with the association de sauvegarde et de développement de la haute vallée de la Sée. For 1 hour, come and enjoy shots of the Sée, the remains of paper mills, working trades and testimonials from former workers and bosses (spinning mills, cutlery factories, bellows factories, etc.); in the presence of Thierry Degrenne and a member of the Gilbert Fils company. On this occasion, you’ll also be able to discover the book on the paper makers of Brouains. Free admission. Open to all. At Le Rex cinema.

Película producida por los Sres. Besnard y Poisson en colaboración con la asociación para la protección y el desarrollo del alto valle de la Sée. Durante 1 hora, venga a disfrutar de tomas del río Sée, restos de fábricas de papel, oficios en activo y testimonios de antiguos obreros y patronos (hilanderías, fábricas de cuchillería, fábricas de fuelles, etc.); en presencia de Thierry Degrenne y de un miembro de la empresa Gilbert Fils. También podrá descubrir el libro sobre los papeleros de Brouains. Entrada gratuita. Abierto a todos. En el cine Le Rex.

Dieser Film wurde von den Herren Besnard und Poisson in Zusammenarbeit mit der Association de sauvegarde et de développement de la haute vallée de la Sée gedreht. Genießen Sie eine Stunde lang Aufnahmen vom Fluss Sée, den Überresten der Papiermühlen, funktionierenden Berufen und Aussagen von ehemaligen Arbeitern und Chefs (Spinnereien, Besteckfabriken, Balgfabriken …); in Anwesenheit von Thierry Degrenne und einem Mitglied der Firma Gilbert Fils. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch das Buch über die Papiermacher von Brouains entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos. Für alle offen. Im Kino Le Rex.

