Cinéma en breton pour les écoles Cinéma Le Rex, 16 mars 2023, Pontivy. Cinéma en breton pour les écoles Jeudi 16 mars, 09h30 Cinéma Le Rex Voilà lancée la Troiad sinema 2023 ! Daoulagad Breizh et Ti ar Vro Bro Pondi proposent des séances de cinéma en breton aux écoles du territoire.

C’est ainsi qu’iront l’école Diwan de Pontivy et l’école bilingue Ar Gwennili de Cléguérec visionner deux films : Loups tendres et loufoques à destination des maternelles et Le peuple loup destiné aux primaires. Cinéma Le Rex Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T09:30:00+01:00 – 2023-03-16T11:30:00+01:00

2023-03-16T09:30:00+01:00 – 2023-03-16T11:30:00+01:00 breton dessiné Mannaïg Le Dortz ©Ti ar Vro Bro Pondi

