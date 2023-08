Avant-première NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON Cinéma le Régency Saint-Pol-sur-Ternoise, 29 août 2023, Saint-Pol-sur-Ternoise.

Avant-première NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON Mardi 29 août, 10h00 Cinéma le Régency Tarif unique : 4,50€

Dans le cadre du projet Mon Cinéma d’été, et à l’occasion du Little Films Festival, Plan-Séquence et le cinéma Le Régency proposent aux plus jeunes de découvrir en avant-première :

NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON

de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli (France, Luxembourg, 2023, 1h18) – dès 6 ans

Nina et Mehdi en sont convaincus : il y a un trésor dans l’usine où travaillaient leurs parents ! À présent, elle est fermée. Ça ne va pas être facile d’y entrer. Mais ils ont un plan, et un petit hérisson pourrait bien leur souffler quelques idées de génie…

La projection sera animée par Lucie Herreros, en charge du jeune public pour Plan-Séquence

️ Tarif unique 4,50€

Cinéma le Régency Rue Oscar Ricque, 62130 Saint-Pol sur Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 41 21 00 http://leregency.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr/?nc=0921&lang=fr&ids=14175&ps=erakys&cmp=other »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T10:00:00+02:00 – 2023-08-29T11:45:00+02:00

©KMBO Films