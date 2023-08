Mon Cinéma d’été – BONNIE AND CLYDE Cinéma le Régency Saint-Pol-sur-Ternoise Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Mon Cinéma d'été – BONNIE AND CLYDE
24 août – 4 septembre
Cinéma le Régency

Tarif unique : 4,50€

Dans le cadre du projet Mon Cinéma d'été, et à l'occasion du centième anniversaire de Warner Bros, Plan-Séquence et le cinéma Le Régency vous proposent de (re)découvrir sur grand écran :

BONNIE AND CLYDE

de Arthur Penn (USA, 1967, 1h51, vostf)

avec Warren Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman

Années 1930. Clyde Barrow rencontre Bonnie Parker. Ils sont jeunes, ils s'aiment, et ils n'ont pas peur de la mort. Multipliant les crimes et délits, ils sèment la terreur à travers le pays. Avec ce film légendaire, Penn se livre au dynamitage en règle du cinéma traditionnel. Un nouvel Hollywood est né.

La projection sera précédée d'une courte présentation du film par Éric Miot, délégué général de l'Arras Film Festival

️ Tarif unique : 4,50€

Cinéma le Régency
Rue Oscar Ricque, 62130 Saint-Pol sur Ternoise
Saint-Pol-sur-Ternoise

