Cet évènement est passé Projection LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN + animation Cinéma le Régency Saint-Pol-sur-Ternoise Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Pol-sur-Ternoise Projection LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN + animation Cinéma le Régency Saint-Pol-sur-Ternoise, 11 juillet 2023, Saint-Pol-sur-Ternoise. Projection LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN + animation Mardi 11 juillet, 10h00 Cinéma le Régency Tarif unique : 4,5€, réservation sur leregency.fr ou au guichet du cinéma Cet été, à l’occasion du Little Films Festival, Plan-Séquence s’associe au cinéma Le Régency de St-Pol-sur-Ternoise afin de vous proposer un programme entièrement dédié au jeune public. LE FILM :

LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN

Un programme de 2 courts métrages (Belgique, France, Suisse, 2023, 0h52) – dès 5 ans Cet été, l’inattendu est au rendez-vous ! Se rendre à une foire agricole ou partir en vacances devient une aventure complètement folle à laquelle Cowboy et Indien (et Cheval) vous invitent. La séance sera suivie d’une animation de découverte du stop-motion, par Lucie Herreros, chargée des publics de Plan-Séquence. Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. Cinéma le Régency Rue Oscar Ricque, 62130 Saint-Pol sur Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 41 21 00 http://leregency.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T11:45:00+02:00

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T11:45:00+02:00 © Cinéma Public Films / Little Films Festival Détails Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais, Saint-Pol-sur-Ternoise Autres Lieu Cinéma le Régency Adresse Rue Oscar Ricque, 62130 Saint-Pol sur Ternoise Ville Saint-Pol-sur-Ternoise Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Cinéma le Régency Saint-Pol-sur-Ternoise

Cinéma le Régency Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-sur-ternoise/