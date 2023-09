Ciné-concert « Au bonheur des dames » Cinéma le Reg’Art Buis-les-Baronnies, 22 septembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Projection du film « Au bonheur des dames » de Julien Duvivier (1930), film muet en noir et blanc d’une durée de 1h25, mis en musique par Oleksandr Movchan à l’accordéon..

2023-09-22 20:30:00 fin : 2023-09-22 . EUR.

Cinéma le Reg’Art Place du 19 mars 1962

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of Julien Duvivier’s « Au bonheur des dames » (1930), a silent black-and-white film lasting 1h25, with music by Oleksandr Movchan on accordion.

Proyección de « Au bonheur des dames » de Julien Duvivier (1930), película muda en blanco y negro de 1 hora y 25 minutos de duración, con música de Oleksandr Movchan al acordeón.

Vorführung des Films « Au bonheur des dames » von Julien Duvivier (1930), ein 1:25-stündiger Stummfilm in Schwarzweiß, der von Oleksandr Movchan auf dem Akkordeon musikalisch untermalt wird.

