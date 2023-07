Visite de la cabine de projection Cinéma Le Rabelais Chinon Catégories d’Évènement: Chinon

Indre-et-Loire Visite de la cabine de projection Cinéma Le Rabelais Chinon, 16 septembre 2023, Chinon. Visite de la cabine de projection 16 et 17 septembre Cinéma Le Rabelais Visite de la cabine de projection ; découverte des appareils, du plus traditionnel au numérique. Cinéma Le Rabelais 31 place du Général-de-Gaulle 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://cinémachinon.com Le cinéma le Rabelais ouvre en 1927 dans un bâtiment Art Déco. Aujourd’hui animé par une association, il présente dans son unique salle une programmation variée alternant les films à grand spectacle et le cinéma d’auteur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

