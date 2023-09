Concert + Ciné : Un Soir Au Club + Whiplash Cinéma Le Prisme MIGENNES Catégorie d’Évènement: Migennes Concert + Ciné : Un Soir Au Club + Whiplash Cinéma Le Prisme MIGENNES, 13 octobre 2023, MIGENNES. Concert + Ciné : Un Soir Au Club + Whiplash Vendredi 13 octobre, 20h00 Cinéma Le Prisme Une soirée, deux évènements

Un concert à 20h du Quintet Un Soir Au Club

Un film à 21h, Whiplash Cinéma Le Prisme 11 rue Pierre et Marie Curie , 89400 MIGENNES MIGENNES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

Cinéma Le Prisme
11 rue Pierre et Marie Curie , 89400 MIGENNES
MIGENNES

