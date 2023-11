Cet évènement est passé Journée internationale des personnes handicapées Cinéma le Port-de-Bouc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Port-de-Bouc Journée internationale des personnes handicapées Cinéma le Port-de-Bouc, 15 novembre 2023, Port-de-Bouc. Journée internationale des personnes handicapées Mercredi 15 novembre, 20h00 Cinéma le Ouvert au public – Tarif habituel du cinéma Présentation Projection du film Alfredo Corrado, de Julien Bourges qui rend hommage à une figure majeure et incontournable de la communauté sourde qui a bouleversé leur histoire.

Projection suivie d’un échange en présence d’un interprète LSF. Localisation Cinéma le Cinéma le Méliès, 12 rue Denis Papin, 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 06 29 77 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

