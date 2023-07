Projection : présentation du documentaire « Ritorno » Cinéma le Plaza Marmande Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Projection : présentation du documentaire « Ritorno »
Vendredi 15 septembre, 20h30
Cinéma le Plaza Marmande
Marmande

Tarif habituel. Entrée libre.

Découvrez le nouveau documentaire de Bernard Lataste, « Ritorno », le retour vers leurs racines. Des descendants de migrants venus de la Vénétie italienne retrouvent et célèbrent leurs origines au travers du jumelage de leur commune lot-et garonnaise désormais liée à celle de leurs aïeux.

Les ATP présenteront ce film en collaboration avec le Comité de Jumelage Marmande-Portogruaro.

Cinéma le Plaza Marmande
36 boulevard de Maré, 47200 Marmande

