CINÉMA « LE PEUPLE LOUP » Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

CINÉMA « LE PEUPLE LOUP » Palavas-les-Flots, 8 mai 2022, Palavas-les-Flots. CINÉMA « LE PEUPLE LOUP » Palavas-les-Flots

2022-05-08 – 2022-05-08

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots 17h30 Date de sortie : 20 octobre 2021

Durée : 1h45

Genre : Animation, Aventure, Famille, Fantastique

De : Tomm Moore, Ross Stewart

Par : Jean-Marc Pannetier, Will Collins

Avec : Lévanah Solomon, Honor Kneafsey, Lana Ropion

Titre original : Wolfwalkers À PARTIR DE 8 ANS En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! 17h30 Date de sortie : 20 octobre 2021

Durée : 1h45

Genre : Animation, Aventure, Famille, Fantastique

De : Tomm Moore, Ross Stewart

Par : Jean-Marc Pannetier, Will Collins

Avec : Lévanah Solomon, Honor Kneafsey, Lana Ropion

Titre original : Wolfwalkers +33 4 67 07 73 34 17h30 Date de sortie : 20 octobre 2021

Durée : 1h45

Genre : Animation, Aventure, Famille, Fantastique

De : Tomm Moore, Ross Stewart

Par : Jean-Marc Pannetier, Will Collins

Avec : Lévanah Solomon, Honor Kneafsey, Lana Ropion

Titre original : Wolfwalkers À PARTIR DE 8 ANS En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT PALAVAS-LES-FLOTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

CINÉMA « LE PEUPLE LOUP » Palavas-les-Flots 2022-05-08 was last modified: by CINÉMA « LE PEUPLE LOUP » Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 8 mai 2022 Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault