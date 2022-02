Cinéma: Le peuple loup Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Centre Culturel et Sportif, le dimanche 13 février à 14:30

Une jeune apprentie chasseuse et son père se rendent en Irlande pour aider à éliminer la dernière meute de loups, mais tout change lorsqu’elle se lie d’amitié avec une fille à l’esprit libre d’une tribu mystérieuse qui se transformerait en loup la nuit.

Tarif Plein: 8€ / Tarif Réduit: 4€

Au Centre Culturel et Sportif Centre Culturel et Sportif Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre

2022-02-13T14:30:00 2022-02-13T16:30:00

