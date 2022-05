CINÉMA « LE PEUPLE LOUP »

Nautilus – Tarifs de 4€ à 6€ – Infos : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr Nautilus – Tarifs de 4€ à 6€ – Infos : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! Dimanche 8 mai : 17h30

