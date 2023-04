Cinéma « Autour de minuit » – Souillac en Jazz Cinéma Le Paris Souillac Catégories d’Évènement: Lot

2023-07-15 21:00:00

Lot . EUR Un film de Bertrand Tavernier (1986) Avec Dexter Gordon, François Cluzet, Gabrielle Haker, Sandra Reaves-Phillips,

Lonette McKee, Christine Pascal, Herbie Hancock

Une passion dévorante : c’est ce qu’est le jazz pour Francis. Une passion que Sylvie,

son ex-compagne, n’a jamais partagée. En cette fin des années 50, après une

longue éclipse, son saxophoniste préféré, Dale Turner, revient jouer à Paris au Blue

Note. Pour l’écouter, Francis, désargenté, n’a d’autre ressource que d’aller chaque

soir coller son oreille au soupirail du club, quitte à délaisser son travail de dessinateur

et surtout sa fille, Bérangère. Si Dale possède encore un son merveilleux, c’est un

homme usé, las, guettant la moindre occasion de s’imbiber d’alcool…

Reprise en version restaurée 4K en novembre 2022 Organisateur : Cinéma Le Paris en partenariat avec Souillac en jazz

