« Je verrai toujours vos visages » par Jeanne Herry Cinema le Paris Brioude, 30 novembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

« Derrière chaque victime, il y a un auteur ».

2023-11-30 20:00:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

Cinema le Paris Place de la Liberté

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Behind every victim, there is a perpetrator »

« Detrás de cada víctima hay un agresor »

« Hinter jedem Opfer steht ein Täter »

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne