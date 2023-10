Concert de Lora Gabriel au cinéma le Parc – Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge, 25 novembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Concert de Lora Gabriel au cinéma le Parc de Livarot le samedi 25 novembre à 20h00..

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Cinéma le Parc Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Concert by Lora Gabriel at Le Parc cinema in Livarot on Saturday November 25 at 8:00 pm.

Concierto de Lora Gabriel en el cine Le Parc de Livarot el sábado 25 de noviembre a las 20.00 h.

Konzert von Lora Gabriel im Kino le Parc in Livarot am Samstag, den 25. November um 20.00 Uhr.

