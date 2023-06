Concert de l’Harmonie municipale place Pasteur – Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge, 10 juin 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

L’ Harmonie municipale de Livarot vous invite à son concert le samedi 10 juin à 16h30 place Pasteur de Livarot..

Cinéma Le Parc Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



The Harmonie municipale de Livarot invites you to its concert on Saturday June 10 at 4.30pm at the Place Pasteur in Livarot.

La Harmonie municipale de Livarot le invita a su concierto del sábado 10 de junio a las 16.30 horas en la plaza Pasteur de Livarot.

Die Harmonie municipale de Livarot lädt Sie zu ihrem Konzert am Samstag, den 10. Juni um 16:30 Uhr am Place Pasteur in Livarot ein.

