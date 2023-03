Pièce de théâtre : les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir Cinema le Parc 14140 Livarot-Pays d’Auge Livarot Catégories d’Évènement: Calvados

Livarot

Pièce de théâtre : les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir Cinema le Parc 14140 Livarot-Pays d’Auge, 19 mars 2023, Livarot. Pièce de théâtre : les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir Dimanche 19 mars, 16h00 Cinema le Parc 14140 Livarot-Pays d’Auge adultes : 8€, enfants 6-18 ans : 5€ En se réveillant ce matin, Ernest, Stanislas et Désiré ont une drôle de sensation, une sensation spéciale… Aujourd’hui, c’est le dernier jour !

« Mais ça ne va pas se passer comme ça. Nous n’avons absolument pas le temps de mourir ! »

Commence alors une journée extraordinaire, un suspens insoutenable …

« Derrière leur faux-nez, un trio de femmes nous offre une interprétation burlesque du texte admirable de Suzanne Van Lohuizen. C’est drôle, fin et cruellement tendre! Un hymne à la vie! » Cinema le Parc 14140 Livarot-Pays d’Auge 1 place Georges Bisson, 14140 Livarot-pays d’Auge Livarot 14140 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06.26.77.55.09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T16:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:30:00+01:00

2023-03-19T16:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:30:00+01:00 théâtre comédie com’ta mark

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Livarot Autres Lieu Cinema le Parc 14140 Livarot-Pays d'Auge Adresse 1 place Georges Bisson, 14140 Livarot-pays d'Auge Ville Livarot Departement Calvados Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Cinema le Parc 14140 Livarot-Pays d'Auge Livarot

Cinema le Parc 14140 Livarot-Pays d'Auge Livarot Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot/

Pièce de théâtre : les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir Cinema le Parc 14140 Livarot-Pays d’Auge 2023-03-19 was last modified: by Pièce de théâtre : les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir Cinema le Parc 14140 Livarot-Pays d’Auge Cinema le Parc 14140 Livarot-Pays d'Auge 19 mars 2023 Cinema le Parc 14140 Livarot-Pays d'Auge Livarot Livarot

Livarot Calvados