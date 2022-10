CinéMA La ville, les mots cinéma Le Palace, 3 novembre 2022, Lons-le-Saunier.

CinéMA La ville, les mots Jeudi 3 novembre, 20h00 cinéma Le Palace

Projection de La fée, Logorama et The Child dans le cadre du festival Viens voir, Curiosités graphiques et poétiques #2

cinéma Le Palace Rue Pasteur 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

CinéMA La ville, les mots

Projection de La fée, Logorama et The Child

Une soirée CinéMA dans le cadre du festival Viens voir, Curiosités graphiques et poétiques #2 les 4, 5 et 6 novembre 2022 à Lons-le-Saunier

Projection du film La Fée de Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy. Un film franco-belge de 2011, de 1h33

» Dom travaille comme veilleur de nuit dans un hôtel sans charme du Havre. Il s’occupe de deux clients. Tout d’abord un Anglais qui a des problèmes avec son chien. Puis une fée. Du moins, Fiona se présente-t-elle ainsi. Et sans doute l’est-elle, au moins assez pour réaliser le premier des trois voeux qu’elle lui offre : un merveilleux scooter bleu à la place de son vieux vélo fatigué. Le second voeu ne pose pas plus de problème. Puisque Fiona a les clefs du réservoir du port pétrolier, Dom aura de l’essence en permanence. Là-dessus, Fiona disparaît. Dom se lance à sa recherche et la retrouve dans un hôpital psychiatrique. L’évasion s’impose. La réussite est totale… » Telerama

Le film sera précédé de 2 courts-métrages d’animation de Ludovic Houplain, Studio H5 :

– Logorama, Oscar du meilleur court-métrage d’animation en 2010

– The Child

Projections suivies d’un pot-rencontre au café La Taverne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T20:00:00+01:00

2022-11-03T21:30:00+01:00

Dominique Abel, Fiona Gordon