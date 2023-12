Tout s’accélère Cinéma le Palace Château-Gontier Catégories d’Évènement: Château-Gontier

Mayenne Tout s’accélère Cinéma le Palace Château-Gontier, 4 avril 2024 18:30, Château-Gontier. Tout s’accélère Jeudi 4 avril 2024, 20h30 Cinéma le Palace placement numéroté

tarif 5€ réservation en direct au Cinéma Le Palace Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de vie et notre rapport au temps, il décide de les filmer puis d’aller à la rencontre d’experts du sujet. Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de croissance ? À quel impératif obéit cette accélération alors même que ces enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites ? La projection sera suivie d’une rencontre-débat. Cinéma le Palace 3 place du Pilori, 53200 Château-Gontier Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T21:50:00+02:00

2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T21:50:00+02:00 cinéma documentaire Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Château-Gontier, Mayenne Autres Code postal 53200 Lieu Cinéma le Palace Adresse 3 place du Pilori, 53200 Château-Gontier Ville Château-Gontier Departement Mayenne Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Cinéma le Palace Château-Gontier Latitude 47.826942 Longitude -0.705912 latitude longitude 47.826942;-0.705912

Cinéma le Palace Château-Gontier Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier/