Urbex en multiplexe Cinéma Le Palace Beaumont-sur-Oise, 1 septembre 2023, Beaumont-sur-Oise.

Urbex en multiplexe Vendredi 1 septembre, 14h00 Cinéma Le Palace

Proposé par le collectif Gongle

Inspirés des explorations urbaines et des pratiques de commentaire du gaming, les « Urbex en multiplex » sont mis en scène et captés simultanément dans l’espace public et en ligne. Ce dispositif théâtral participatif propose aux publics une expérience d’attention aux environnements, mêlant marche, dessin et commentaire sportif. Chaque Urbex s’inscrit dans un contexte précis, avec une question qui lui est propre, définie au préalable par la salle de cinéma et l’équipe de Gongle. Le public reçoit d’abord les règles du jeu et l’équipement nécessaire au tournage. Des équipes sont ensuite constituées et partent pour une exploration (40 minutes) pendant laquelle elles partagent, sur une application de visioconférence, vidéos et commentaires. En compagnie d’un expert ou d’un chercheur local, Nil Dinç articule ces contributions qui font aussi l’objet d’un schéma par des artistes visuels.

Lorsque les équipes reviennent au point de rendez-vous, elles assistent à la projection de la vidéo à laquelle elles viennent de contribuer, le mixage son est réalisé en direct sur des images jouant sur le « split screen » et les effets de mosaïque, rappelant un les matchs de football en multiplex des temps anciens.

En partenariat avec le cinéma Le Palace.

Cinéma Le Palace 6 avenue Anatole-France 95260 Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T14:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:00:00+02:00

2023-09-01T14:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:00:00+02:00

© Gongle