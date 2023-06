Concert Arpa Flamenca – Ana Crisman Cinéma le Pagnol Aubagne, 29 juin 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Une proposition musicale unique au niveau mondial, où les racines et l’avant-garde se rejoignent, démontrant qu’il existe un pont entre l’univers du flamenco et celui de la harpe..

2023-06-29 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-29 22:00:00. .

Cinéma le Pagnol

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A musical proposal unique worldwide, where roots and avant-garde come together, demonstrating that there is a bridge between the worlds of flamenco and harp.

Una oferta musical única en el mundo, donde se unen las raíces y la vanguardia, demostrando que existe un puente entre el mundo del flamenco y el del arpa.

Ein weltweit einzigartiger musikalischer Vorschlag, bei dem die Wurzeln und die Avantgarde zusammenkommen und der zeigt, dass es eine Brücke zwischen der Welt des Flamenco und der Welt der Harfe gibt.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile