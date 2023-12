Spectacle familial « La potion de Petram » Cinéma Le Normandy Bretteville-sur-Laize Catégories d’Évènement: Bretteville-sur-Laize

Calvados Spectacle familial « La potion de Petram » Cinéma Le Normandy Bretteville-sur-Laize, 17 décembre 2023, Bretteville-sur-Laize. Bretteville-sur-Laize Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17

fin : 2023-12-17 L’association Histoires d’en jouer et la commune de Bretteville-sur-Laize vous propose d’enchanter votre dimanche avec le spectacle « La Potion de Petram » ! Un conte médiéval-fantastique, dont le récit est agrémenté de numéros de magie avec la participation active du public ! Le nombre de places est limité. Réservez dès maintenant en envoyant un mail à comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com avec votre nom, numéro de téléphone et le nombre de personnes. Tarif : Gratuit pour tous

Lieu : Cinéma Le Normandy, Bretteville-sur-Laize.

L’association Histoires d’en jouer et la commune de Bretteville-sur-Laize vous propose d’enchanter votre dimanche avec le spectacle « La Potion de Petram » ! Un conte médiéval-fantastique, dont le récit est agrémenté de numéros de magie avec la participation active du public ! Le nombre de places est limité. Réservez dès maintenant en envoyant un mail à comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com avec votre nom, numéro de téléphone et le nombre de personnes. Tarif : Gratuit pour tous

Lieu : Cinéma Le Normandy, Bretteville-sur-Laize

L’association Histoires d’en jouer et la commune de Bretteville-sur-Laize vous propose d’enchanter votre dimanche avec le spectacle « La Potion de Petram » ! Un conte médiéval-fantastique, dont le récit est agrémenté de numéros de magie avec la participation active du public ! Le nombre de places est limité. Réservez dès maintenant en envoyant un mail à comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com avec votre nom, numéro de téléphone et le nombre de personnes. Tarif : Gratuit pour tous

Lieu : Cinéma Le Normandy, Bretteville-sur-Laize .

Cinéma Le Normandy

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-10 par OT Suisse Normande Détails Catégories d’Évènement: Bretteville-sur-Laize, Calvados Autres Code postal 14680 Lieu Cinéma Le Normandy Adresse Cinéma Le Normandy Ville Bretteville-sur-Laize Departement Calvados Lieu Ville Cinéma Le Normandy Bretteville-sur-Laize Latitude 49.0453792 Longitude -0.3262128 latitude longitude 49.0453792;-0.3262128

Cinéma Le Normandy Bretteville-sur-Laize Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretteville-sur-laize/