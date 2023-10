EN ATTENDANT BOJANGLES Cinéma Le Navire Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence EN ATTENDANT BOJANGLES Cinéma Le Navire Valence, 12 octobre 2023, Valence. EN ATTENDANT BOJANGLES Jeudi 12 octobre, 20h00 Cinéma Le Navire payant Projection suivie d’un débat en présence de professionnels dont le Dr Gonzague MOTTET,

médecin psychiatre au Centre Hospitalier Drôme Vivarais. Comment parler de la maladie psychique avec les enfants ; force et ressources de l'enfant face à la maladie, mal-être, retentissement de la maladie dans une famille ? Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace 26000 Valence

